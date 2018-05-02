В Москве 2 мая ожидается до +28 °С
В Москве в среду, 2 мая, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Отмечается, что температура воздуха днём составит +26...+28 °С.
Синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 2—7 м/с.
Ранее сообщалось, что в Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды.
Также телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube