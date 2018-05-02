В Москве 2 мая ожидается до +28 °С

В Москве в среду, 2 мая, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

© Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что температура воздуха днём составит +26...+28 °С. Синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 2—7 м/с. Ранее сообщалось, что в Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды. Также телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.