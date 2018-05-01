В Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды

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В Москве в среду, 2 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как отмечается, порывы ветра могут достигать 12—17 м/с.

Также в Гидрометцентре предупредили о возможной грозе.

Ранее телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.

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