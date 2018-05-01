В Москве 2 мая объявлен «жёлтый» уровень опасности погоды

В Москве в среду, 2 мая, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Как отмечается, порывы ветра могут достигать 12—17 м/с. Также в Гидрометцентре предупредили о возможной грозе. Ранее телеканал «360» передавал прогноз погоды в Московском регионе на майские праздники.