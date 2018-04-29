В Москве 30 апреля объявлен «жёлтый» уровень опасности

В Москве в понедельник, 30 апреля, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как отмечается, порывы ветра при грозе ночью могут достигать 15 м/с, днём — 12—17 м/с. Ранее сообщалось, что в столице 29 апреля ожидается до +18 °C. Также «Реальное время» передавало, что в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов, ферму и детский сад.