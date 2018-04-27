В Москве умер актёр Геннадий Печников

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В Москве на 92-м году жизни умер народный артист России Геннадий Печников, актёр Российского академического молодёжного театра (РАМТ).

«27 апреля ушёл из жизни народный артист России Геннадий Михайлович Печников — человек-легенда, прослуживший в нашем театре 65 лет... Светлая вам память, Геннадий Михайлович! Спасибо за любовь и преданность Молодёжному театру», — говорится в сообщении пресс-службы РАМТ.

Отмечается, что артист известен своими ролями в таких спектаклях, как «Двадцать лет спустя», «Как закалялась сталь», «Бедность не порок».

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

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