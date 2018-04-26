Актёр из сериала «Сваты» скончался в возрасте 52 лет

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Народный артист Украины, актёр Олег Треповский умер на 53-м году жизни. Об этом информирует РИА Новости.
Актёр из сериала «Сваты» скончался в возрасте 52 лет
  • © Кадр из фильма «Голден лав»

Треповский скончался 25 апреля. Причина его смерти не сообщается.

Он снялся в десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность актёр получил благодаря ролям в сериалах «Сваты», «День рождения Буржуя» и «Слуга народа».

Треповский с 1992 года служил в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. Звание народного артиста Украины ему было присвоено в 2011 году.

Ранее стало известно, что в Ташкенте умер кинорежиссёр, народный артист СССР Шухрат Аббасов.

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