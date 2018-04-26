Актёр из сериала «Сваты» скончался в возрасте 52 лет
- © Кадр из фильма «Голден лав»
Треповский скончался 25 апреля. Причина его смерти не сообщается.
Он снялся в десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность актёр получил благодаря ролям в сериалах «Сваты», «День рождения Буржуя» и «Слуга народа».
Треповский с 1992 года служил в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки. Звание народного артиста Украины ему было присвоено в 2011 году.
Ранее стало известно, что в Ташкенте умер кинорежиссёр, народный артист СССР Шухрат Аббасов.