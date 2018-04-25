Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов
Кинорежиссёр, народный артист СССР Шухрат Аббасов умер в возрасте 87 лет в Ташкенте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на родных режиссёра.
- Шухрат Аббасов
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«Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте», — заявил родственник Аббасова.
Кинорежиссёр будет похоронен в столице Узбекистана на одном из мусульманских мемориальных комплексов.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался режиссёр Владимир Тыкке.
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