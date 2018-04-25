Умер народный артист СССР Шухрат Аббасов

Кинорежиссёр, народный артист СССР Шухрат Аббасов умер в возрасте 87 лет в Ташкенте. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на родных режиссёра.

«Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте», — заявил родственник Аббасова. Кинорежиссёр будет похоронен в столице Узбекистана на одном из мусульманских мемориальных комплексов. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался режиссёр Владимир Тыкке.