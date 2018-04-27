Синоптики рассказали о жаре на майские праздники в Москве

В Москве на майские праздники ожидается жаркая погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

«Погода будет очень тёплой, днём будет всё теплее и теплее, но не обойдётся без кратковременных дождей. Как правило, они будут небольшие», — заявила синоптик.

По её словам, в первый выходной день, 29 апреля, минимальная температура в Москве днём составит +16...+18 °С. На следующий день, 30 апреля, температура повысится до +17...+19 °С. Ночи будут также умеренно тёплыми. Так, ночная температура 1 мая — до +10 °С, а дневная — +20...+22 °С.

Отмечается, что ещё более тёплым будет 2 мая: ночью — +10...+12 °С, дневная температура достигнет +23...+24 °С.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в пятницу, 27 апреля, ожидается до +15 °С.