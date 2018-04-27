В Москве 27 апреля ожидается до +15 °С

В Москве в пятницу, 27 апреля, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит от +13 до +15 °С. Как отмечается, днём будет переменная облачность, местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 5—10 м/c. Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода во время майских праздников.