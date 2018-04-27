В Москве 27 апреля ожидается до +15 °С
В Москве в пятницу, 27 апреля, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха составит от +13 до +15 °С.
Как отмечается, днём будет переменная облачность, местами ожидается небольшой дождь.
Ветер западный, 5—10 м/c.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода во время майских праздников.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube