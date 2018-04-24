Премьера фильма Хабенского «Собибор» в Берлине пройдёт 9 мая

В Берлине 9 мая состоится премьера фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор», который повествует об успешном восстании под руководством героя Александра Печерского в нацистском лагере смерти в Польше во времена Великой Отечественной войны.

© Кадр из фильма «Собибор»

Об этом сообщает РИА Новости. «9 мая мы будем в Берлине, у нас будет там премьера фильма», — сказал Хабенский. Ранее сообщалось, что мировая премьера картины состоялась 23 апреля в Варшаве. В российский прокат лента выйдет 3 мая.