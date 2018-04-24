Премьера фильма Хабенского «Собибор» в Берлине пройдёт 9 мая

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В Берлине 9 мая состоится премьера фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор», который повествует об успешном восстании под руководством героя Александра Печерского в нацистском лагере смерти в Польше во времена Великой Отечественной войны.
Премьера фильма Хабенского «Собибор» в Берлине пройдёт 9 мая
  • © Кадр из фильма «Собибор»

Об этом сообщает РИА Новости.

«9 мая мы будем в Берлине, у нас будет там премьера фильма», — сказал Хабенский.

Ранее сообщалось, что мировая премьера картины состоялась 23 апреля в Варшаве.

В российский прокат лента выйдет 3 мая.

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