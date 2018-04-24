В Ростове-на-Дону в преддверии выхода в прокат фильма «Собибор» открыли памятник Печерскому

В Ростове-на-Дону в преддверии выхода в прокат фильма «Собибор» о нацистском лагере смерти в Польше открыли памятник герою Александру Печерскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в церемонии открытия мемориала у школы №52 приняли участие режиссёр фильма, народный артист России Константин Хабенский, губернатор Ростовской области Василий Голубев, а также внучка героя Печерского — Наталья Владыченко.

«Хочу поделиться с вами радостью того, что может сотворить человеческая память. Я счастлив, что память тех людей, чью жизнь спас Печерский, жива, и благодаря их памяти мы сегодня открываем бюст Печерского, и 52-я школа будет носить его имя», — сказал Хабенский.

В свою очередь, Голубев отметил, что представителям подрастающего поколения необходимо помнить о подвигах, совершённых советскими солдатами в ходе войны.

Ранее Хабенский рассказал RT о съёмках фильма «Собибор», сюжет которого повествует об успешном восстании, организованном Александром Печерским, в фашистском лагере смерти.