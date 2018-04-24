В Москве 24 апреля ожидается до +12 °С
В Москве во вторник, 24 апреля, ожидается до +12 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Отмечается, что днём температура воздуха составит +10…+12 °С.
Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.
Ветер будет южный, 3—8 м/с.
Ранее в Росгидромете рассказали RT, чего ждать жителям Москвы от погоды в последнюю неделю апреля.
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