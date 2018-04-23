Климатолог РАН не исключил торнадо летом в Москве
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«Летом — в июле, августе — нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», — цитирует Семёнова агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что есть гипотеза, согласно которой подобные явления связаны с потеплением климата.
«В Москве за последние 30 лет в апреле — мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах ещё остается лёд в это время, и от этого температурный контраст север — юг слегка растёт. Возможно, с этим связаны такие погодные явления», — пояснил климатолог.
По его словам, в настоящее время слишком мало данных для полноценных утверждений.
21 апреля в Московском регионе прошёл ураган, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. По данным властей Москвы, в больницах после урагана остаются 14 человек.