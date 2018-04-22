Стали известны дата и место похорон актрисы Нины Дорошиной

Народная артистка России Нина Дорошина будет похоронена в Москве на Пятницком кладбище во вторник, 24 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя театра «Современник».

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Прощание с актрисой состоится 24 апреля на Другой сцене театра «Современник» на Чистопрудном бульваре в Москве. «Начало панихиды — с 11 часов. Затем в 14:00 пройдёт отпевание в храме Живоначальной Троицы на Пятницком кладбище, там будет похоронена Нина Михайловна рядом со своими родными», — отметил представитель театра. Нина Дорошина умерла 21 апреля на 84-м году жизни из-за остановки сердца. Ранее, как писала газета «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал смерть Дорошиной большой утратой.