В Минкультуры выразили соболезнования близким Дорошиной

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Министр культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Нины Дорошиной, скончавшейся на 84-м году жизни.

Мединский отметил, что всенародную любовь актрисе принесла роль Надежды Кузякиной в картине «Любовь и голуби».

«Нине Михайловне удалось мастерски вписать лирический образ героини в комедийный контекст картины, глубоко раскрыть внутренний мир простой русской женщины, покорить своей искренностью и непосредственностью сердца миллионов людей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства культуры.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Ниной Дорошиной пройдёт в московском театре «Современник».

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

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