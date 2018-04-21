Прощание с Ниной Дорошиной пройдёт в театре «Современник»

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной пройдёт в московском театре «Современник». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Прощание состоится у нас в театре. Предположительно, это будет во вторник», — приводит сообщение РИА Новости.

21 апреля в Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».

В театре «Современник» сообщили, что актриса умерла в результате остановки сердца.

Актёр Валентин Гафт в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью артистки.