В Москве 18 апреля ожидается до +15 °С

В Москве в среду, 18 апреля, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +13…+15 °С. Как отмечается, в столице ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7—12 м/c. Ранее синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о возможном повторении пожароопасной ситуации 2010 года этим летом.