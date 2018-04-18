В Москве 18 апреля ожидается до +15 °С
В Москве в среду, 18 апреля, ожидается до +15 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит +13…+15 °С.
Как отмечается, в столице ожидается небольшой дождь.
Ветер западный, 7—12 м/c.
Ранее синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце недели.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН опроверг информацию о возможном повторении пожароопасной ситуации 2010 года этим летом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube