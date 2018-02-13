Климатолог оценил прогноз американских учёных о скором глобальном потопе

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. А. Воейкова Андрей Киселёв прокомментировал RT выводы климатологов из Колорадского университета в Боулдере о подъёме уровня мирового океана на 65 см и угрозе затопления прибрежных городов к 2100 году.

«Скорость этих процессов оценить непросто. За прошлый век вода поднялась примерно на 17 см, в первом десятилетии XXI века, насколько я знаю, где-то на 3,1-3,2 см. Естественно, утверждать, что в каждом следующем десятилетии будет такой рост, не приходится — этот процесс будет ускоряться. Из всех прогнозов, что я видел, наиболее вероятный на сегодня прогноз подъёма воды к концу века — на 50—60 см. Это прогноз, который дают люди, занимающиеся моделированием гидрологического процесса в океане. Поэтому такие оценки видятся вполне разумными», — сказал Киселёв.

Он отметил, что людям следует принять своевременные меры, чтобы избежать затопления городов в будущем.

«Может, их не удастся спасти в полной мере, но они будут защищены в какой-то степени. В Парижском соглашении (по климату. — RT) говорится, что нужно адаптироваться к тем условиям, которые имеют место. Другими словами, признаётся, что быстро и кардинально решить вопрос изменения климата не удастся и надо приспосабливаться к тому, что есть. Можно учитывать нюансы строительства, развивать сельское хозяйство с учётом, что будет более тёплая погода, чем сейчас. И предохранять себя от подъёма воды», — заключил эксперт.

Ранее американские учёные опубликовали исследование, согласно которому к концу века уровень мирового океана повысится более чем на полметра.

По мнению учёных, это угрожает затоплением прибрежных городов и островов.

В сентябре 2017 года Киселёв в беседе с Nation News рассказал о возможном влиянии глобального потепления на частоту ураганов.