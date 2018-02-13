Стало известно место прощания с актёром Дмитрием Соловьёвым
Прощание с российским актёром Дмитрием Соловьёвым пройдёт 14 февраля в Москве в храме Иоанна Богослова на Бронной.
- © Кадр из фильма «Нежный возраст»
Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу кинематографистов России.
12 февраля стало известно, что Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, умер в возрасте 43 лет.
По данным kp.ru, Соловьёв скончался в реанимации от заболевания поджелудочной железы.
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