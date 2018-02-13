Стало известно место прощания с актёром Дмитрием Соловьёвым

Прощание с российским актёром Дмитрием Соловьёвым пройдёт 14 февраля в Москве в храме Иоанна Богослова на Бронной.

Об этом информирует ФАН со ссылкой на пресс-службу кинематографистов России.

12 февраля стало известно, что Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, умер в возрасте 43 лет.

По данным kp.ru, Соловьёв скончался в реанимации от заболевания поджелудочной железы.