Стала известна причина смерти Дмитрия Соловьёва

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Актриса Ольга Сидорова рассказала о причине смерти актёра Дмитрия Соловьёва. Об этом сообщает Пятый канал.
Стала известна причина смерти Дмитрия Соловьёва
  • Дмитрий Соловьёв
  • © Кадр из фильма «Нежный возраст»

По её словам, Соловьёв умер от заболевания поджелудочной железы. Сидорова отметила, что панкреатит мог возникнуть как осложнение после перенесённого гриппа.

Ранее ФАН сообщало, что Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, скончался в возрасте 43 лет.

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