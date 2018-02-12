СМИ сообщили о смерти актёра Дмитрия Соловьёва

Российский актёр Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает ФАН.

Как отмечается, эту информацию подтвердила актриса Татьяна Друбич.

«Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — сказала она.

Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст», режиссёром которого был его отец.

Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни.