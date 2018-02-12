СМИ сообщили о смерти актёра Дмитрия Соловьёва
Российский актёр Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает ФАН.
- Дмитрий Соловьёв
- © Кадр из фильма «Нежный возраст»
Как отмечается, эту информацию подтвердила актриса Татьяна Друбич.
«Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — сказала она.
Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст», режиссёром которого был его отец.
Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.