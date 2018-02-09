Умер актёр из фильма «Табор уходит в небо»

Актёр театра и кино, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

© Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

«Прощание состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдёт в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение — на Пыхтинском кладбище», — говорится в сообщении. Бузылин сыграл в картинах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи чёрные», «Мужики». Ранее сообщалось, что народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук скончался в возрасте 83 лет.