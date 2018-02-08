Умер актёр Геннадий Гарбук

Народный артист Белоруссии Геннадий Гарбук скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Национальный академический театр имени Янки Купалы сообщает, что 7 февраля ушёл из жизни наш выдающийся коллега — народный артист Белоруссии Геннадий Михайлович Гарбук. Нам сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей», — говорится в сообщении на сайте Купаловского театра.

Отмечается, что прощание с Гарбуком состоится 9 февраля. Похоронят актёра на Аллее звёзд Восточного кладбища Минска.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочке Ушачского района. В 1958 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института.

Он снялся в кинофильмах «Люди на болоте», «Белые росы», «Враги», «Зимний вальс» и других.