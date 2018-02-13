С начала строительства Крымского моста обнаружено около миллиона находок
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«Из них более 100 тыс. артефактов, представляющих научную ценность, они поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров.
В инфоцентре отметили, что основной объём исследований происходил на участках автомобильных и железных дорог — подходах к мосту со стороны Тамани и Крыма. Здесь были выявлены десятки объектов культурного наследия.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что археологи в районе строительства федеральной трассы «Таврида» исследовали 80 памятников древности.