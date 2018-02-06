Мосту времён Екатерины II присвоен статус объекта культурного наследия Крыма

Старинный мост времён императрицы Екатерины II получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом заявил глава Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Сергей Ефимов.

«Каменный мост екатерининских времён в Белогорском районе включён в число объектов культурного наследия регионального значения», — цитирует РИА Новости Ефимова.

Как сообщалось, археологи в ходе раскопок обнаружили в Белогорском районе Крыма в зоне строительства трассы «Таврида» участок мостовой и небольшой арочный каменный мост.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в 2017 году пополнился тремя тысячами новых экспонатов. Отмечается, что такое пополнение фондов объясняется большим количеством археологических экспедиций: если в среднем в сезон их было 15, то в 2017 году ещё 20 работали на местах строек.