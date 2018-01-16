Восточно-Крымский музей-заповедник пополнился тремя тысячами новых экспонатов

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в 2017 году пополнился тремя тысячами новых экспонатов, заявила гендиректор учреждения Татьяна Умрихина. Об этом сообщает «Крыминформ».

«В этом году около 3 тыс. мы приняли археологических находок, но предполагается со всех новостроечных экспедиций принять около 20 тыс. музейных предметов», — рассказала Умрихина.

По её словам, такое пополнение фондов объясняется большим количеством археологических экспедиций: если в среднем в сезон их было 15, то в 2017 году ещё 20 работали на местах строек.

Умрихина также сообщила, что принято решение создать около 10 хранилищ, что позволит обработать материал и сохранить реставрированные предметы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открыли зал в честь мецената музея Владимира Некрасова.