В центре Москвы обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским крестом

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В ходе строительных работ на улице Остоженка в Москве археологами обнаружена пуговица XVIII века с мальтийским крестом. Об этом сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра столицы.

Отмечается, что находку украшает восьмиконечный крест, который является символом Мальтийского ордена — одного из самых известных рыцарских орденов в мире.

По словам главы Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, подобные изделия времён правления Павла I и Александра I нашивали на обмундирование офицеров и унтер-офицеров Кавалергардского полка.

При этом уточняется, что в ходе работ также были обнаружены красные печные изразцы конца XVI века и ременной наконечник того же периода.

По данным телеканала, поиск артефактов продолжается, большая их часть может пополнить коллекцию Музея Москвы.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в 2017 году пополнился 3 тыс. экспонатов.

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