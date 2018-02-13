Мединский выступил за регулирование числа киносеансов

Короткая ссылка
Министр культуры России Владимир Мединский призвал поддержать законопроект, ограничивающий количество сеансов одной картины в кинотеатрах, передаёт РИА Новости.
Мединский выступил за регулирование числа киносеансов
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Не могу не поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который бы ограничил в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм. Иначе просто места для наших релизов не будет», — сказал Мединский на совещании по развитию отечественной анимации, обращаясь к вице-премьеру правительства Ольге Голодец.

Он отметил, что на прошлой неделе фильм «50 оттенков свободы» занимал 70% сеансов в расписании киносетей.

«Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате», — подчеркнул министр.

Ранее Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность.

Также m24.ru передавал, что в Москве во время Масленицы организуют бесплатные кинопоказы.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru