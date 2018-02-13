Мединский выступил за регулирование числа киносеансов

Министр культуры России Владимир Мединский призвал поддержать законопроект, ограничивающий количество сеансов одной картины в кинотеатрах, передаёт РИА Новости.

«Не могу не поднять вопрос о необходимости поддержки законопроекта, который бы ограничил в процентном отношении число сеансов, выделяемых на один фильм. Иначе просто места для наших релизов не будет», — сказал Мединский на совещании по развитию отечественной анимации, обращаясь к вице-премьеру правительства Ольге Голодец.

Он отметил, что на прошлой неделе фильм «50 оттенков свободы» занимал 70% сеансов в расписании киносетей.

«Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов ему отдавали наши киносети, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате», — подчеркнул министр.

Ранее Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность.

Также m24.ru передавал, что в Москве во время Масленицы организуют бесплатные кинопоказы.