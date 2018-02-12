В Москве 12 февраля ожидается до -7 °С

В Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается до -7 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -7...-5 °С. Отмечается, что будет облачно, местами небольшой снег. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Ранее власти Москвы призвали водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Также телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.