В Москве 12 февраля ожидается до -7 °С
В Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается до -7 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Температура воздуха днём, по данным синоптиков, составит -7...-5 °С.
Отмечается, что будет облачно, местами небольшой снег.
Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с.
Ранее власти Москвы призвали водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.
Также телеканал «360» сообщал, что дорожные службы Подмосковья продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен