Прощание с Дмитрием Бузылёвым пройдёт 11 февраля

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Похороны актёра и исполнителя цыганских песен Дмитрия Бузылёва, скончавшегося на 62-м году жизни, пройдут в воскресенье, 11 февраля. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Как отмечается, церемония прощания пройдёт в Доме кино в Москве. Гражданская панихида начнётся в 11:00, после чего актёра похоронят на Пыхтинском кладбище.

Ранее заслуженная артистка России Светлана Тома в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью Дмитрия Бузылёва.

Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

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