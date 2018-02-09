Светлана Тома выразила соболезнования в связи со смертью Дмитрия Бузылёва

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Марианна Чурсина
Заслуженная артистка России Светлана Тома в беседе с RT выразила соболезнования в связи со смертью российского актёра театра и кино Дмитрия Бузылёва, который скончался на 62-м году жизни.

«Когда уходит талантливый человек, то, конечно, остаётся пустота. Я его знаю по картине «Табор уходит в небо», где мы вместе работали. Хотя у нас было не так много общих сцен, но он мне запомнился весёлым, очень внимательным к просьбам режиссёра. У него вообще была талантливая семья, которая также снималась в этом фильме. Я сожалею и соболезную его родным и близким», — сказала она.

Ранее стало известно, что актёр театра и кино, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни.




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