Москва присоединится к «Часу Земли» в 10-й раз

Международная экологическая акция «Час Земли» в десятый раз будет проходить в Москве, передаёт пресс-служба правительства и мэрии столицы.

24 марта с 20:00 до 21:30 в Москве отключат подсветку рекламных конструкций, зданий, мостов и других городских объектов. В частности, впервые в акции будет задействован парк «Зарядье».

В 2017 году в акции поучаствовало рекордное число стран — 184.

Москва впервые присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. Целью мероприятия является привлечение внимания к ограниченности ресурсов планеты и призыв к бережному отношению к ним.

Ранее сообщалось, что в Москве применят экологичный способ сноса домов по программе реновации.

Также НСН передавала, что в Татьянин день для студентов сделают бесплатной экскурсию на Останкинскую башню в Москве.