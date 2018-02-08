Мединский: решение о прокатном удостоверении фильма «Смерть Сталина» зависит от проверки

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что выдача прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина» зависит от итогов проверки прокуратуры.

«Генпрокуратура проводит экспертизу… Если экспертиза будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Всё очень просто», — цитирует РИА Новости министра.

23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Белоруссии не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты.