Мединский: решение о прокатном удостоверении фильма «Смерть Сталина» зависит от проверки

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Министр культуры Владимир Мединский заявил, что выдача прокатного удостоверения фильму «Смерть Сталина» зависит от итогов проверки прокуратуры.

«Генпрокуратура проводит экспертизу… Если экспертиза будет положительная — значит выдадим удостоверение, отрицательная — не выдадим удостоверение. Всё очень просто», — цитирует РИА Новости министра.

23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Белоруссии не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты.

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