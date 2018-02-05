Путин поручил к 1 июля подготовить новый закон о культуре

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить концепцию законопроекта «О культуре». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось в середине декабря 2017 года.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству — разработать и представить концепции проектов федеральных законов «О культуре» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О культуре», — говорится в сообщении.

Российский лидер поручил обеспечить разработку законопроектов к 1 июля 2018 года, а также представить для внесения в Госдуму проект закона, который учитывает особенности «деятельности организаций культуры и искусства» в процессе госзакупок.

21 декабря Путин заявил о необходимости разработать новый закон о культуре. 

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