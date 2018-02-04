Во Флориде арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину

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В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который грозил похитить певицу Лану Дель Рей на её концерте в Орландо. Об этом сообщает Page Six.
Во Флориде арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину
  • Лана Дель Рей
  • globallookpress.com
  • © Stephane Lacroux

Как отмечается, 43-летнего мужчину арестовали неподалёку от места, где певица должна была выступать.

При нём был обнаружен нож и билет на концерт.

По данным полиции, была раскрыта информация, которая свидетельствовала о реальной угрозе.

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