Во Флориде арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину
В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который грозил похитить певицу Лану Дель Рей на её концерте в Орландо. Об этом сообщает Page Six.
- Лана Дель Рей
- globallookpress.com
- © Stephane Lacroux
Как отмечается, 43-летнего мужчину арестовали неподалёку от места, где певица должна была выступать.
При нём был обнаружен нож и билет на концерт.
По данным полиции, была раскрыта информация, которая свидетельствовала о реальной угрозе.
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