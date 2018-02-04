Во Флориде арестовали угрожавшего похитить Лану Дель Рей мужчину

В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который грозил похитить певицу Лану Дель Рей на её концерте в Орландо. Об этом сообщает Page Six.

Лана Дель Рей

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