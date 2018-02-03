Умер бывший вокалист The Temptations Деннис Эдвардс

Бывший вокалист американской группы The Temptations Деннис Эдвардс скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

The Temptations' Lead Singer Dennis Edwards Dead at 74 https://t.co/dZCBzMRaM8 — TMZ (@TMZ) 2 февраля 2018 г.

Отмечается, что он умер в больнице в Чикаго.

Точные причины смерти пока неизвестны.

Артист получил широкую известность в 1960-х, когда стал солистом группы The Temptations, работавшей под лейблом Motown.

Он был включён в Зал славы рок-н-ролла в 1989 году.

Ранее сообщалось, что трубач, композитор и певец Хью Масекела скончался в возрасте 78 лет.