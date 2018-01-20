В полиции Лос-Анджелеса назвали причину смерти Тома Петти

Причиной смерти американского рок-музыканта Тома Петти стала передозировка лекарственных препаратов. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Сообщается, что при вскрытии в его организме были обнаружены несколько сильнодействующих лекарств, одновременный приём которых привёл к остановке сердца певца.

Как уточняется медики прописали Петти препараты из-за ряда заболеваний, которыми страдал певец, в том числе эмфиземы, проблем с коленями и перелома бедра.

Американский рок-музыкант Том Петти скончался 2 октябре 2017 года.

Он был обнаружен без сознания в своём доме в Малибу, после чего его доставили в больницу и подключили к системе жизнеобеспечения.