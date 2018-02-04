Мультфильм «Тайна Коко» получил главный приз премии «Энни»

Мультфильм студии Pixar «Тайна Коко» завоевал главный приз американской премии «Энни», став лучшей анимационной работой 2017 года. Об этом сообщают на своём сайте организаторы премии.

Помимо победы в основной категории, «Тайна Коко» режиссёров Ли Анкрича и Эдриана Молины получила ещё десять наград, включая награду за лучшую режиссуру и сценарий.

45-я церемония вручения наград, присуждаемых лучшим анимационным работам, прошла в Лос-Анджелесе.

Мультфильм, рассказывающий о традиционном мексиканском празднике — Дне мёртвых, ранее уже был отмечен премией «Золотой глобус». Кроме того, он стал лучшей анимационной картиной по версии Гильдии продюсеров Америки.