Мультфильм «Тайна Коко» получил главный приз премии «Энни»
- © Кадр из мультфильма «Тайна Коко»
Помимо победы в основной категории, «Тайна Коко» режиссёров Ли Анкрича и Эдриана Молины получила ещё десять наград, включая награду за лучшую режиссуру и сценарий.
45-я церемония вручения наград, присуждаемых лучшим анимационным работам, прошла в Лос-Анджелесе.
Мультфильм, рассказывающий о традиционном мексиканском празднике — Дне мёртвых, ранее уже был отмечен премией «Золотой глобус». Кроме того, он стал лучшей анимационной картиной по версии Гильдии продюсеров Америки.