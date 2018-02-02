Имя Хворостовского присвоили Красноярскому театру оперы и балета

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Красноярскому театру оперы и балета официально присвоено имя Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщила и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

«Мы официально присваиваем имя нашего прославленного земляка Дмитрия Александровича Хворостовского театру оперы и балета. В устав внесены изменения, и документы сейчас находятся на регистрации», — цитирует Мироненко РИА Новости.

По её словам, также на следующей неделе будут объявлены конкурсы на создание памятника близ Института искусств, в котором учился Хворостовский, и двух мемориальных досок на доме и училище, где он жил и учился.

Ранее стало известно место захоронения второй капсулы с частью праха Хворостовского.

22 ноября 2017 года стало известно, что оперный певец скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Красноярском крае появится мемориал Хворостовского.

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