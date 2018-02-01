Красноярскому театру оперы и балета будет присвоено имя Хворостовского

Короткая ссылка
Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы театра.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено 2 февраля в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Международного музыкального фестиваля, который будет проходить в Красноярске (где родился артист. — RT) в период с 3 февраля по 28 марта.

«Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского», — заявила собеседница агентства.

22 ноября стало известно, что оперный певец скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Красноярском крае появится мемориал Хворостовского.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru