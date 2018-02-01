Красноярскому театру оперы и балета будет присвоено имя Хворостовского

Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы театра.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено 2 февраля в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию IX Международного музыкального фестиваля, который будет проходить в Красноярске (где родился артист. — RT) в период с 3 февраля по 28 марта.

«Красноярскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского», — заявила собеседница агентства.

22 ноября стало известно, что оперный певец скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

Интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Красноярском крае появится мемориал Хворостовского.