Стало известно место захоронения второй капсулы с частью праха Хворостовского

Капсулу с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского захоронят на месте специального мемориала, созданного на территории института искусств в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. первого вице-губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко.