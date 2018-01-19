Стало известно место захоронения второй капсулы с частью праха Хворостовского
«С учётом пожеланий родных и близких (Хворостовского. — RT) нам предложено было рассмотреть создание мемориального объекта на территории института искусств... Члены рабочей группы поддержали эту инициативу», — заявил Пономаренко.
Он добавил, что создание мемориального комплекса займёт до полугода.
Ранее сообщалось, что капсулу с частью праха Хворостовского заложат в основание памятника. Ещё одна капсулс захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.
Оперный певец скончался 22 ноября на 56-м году жизни после продолжительной болезни.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Красноярском крае появится мемориал Хворостовского.