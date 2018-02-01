Telegram вновь появился в App Store

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Telegram вновь стал доступен для пользователей в магазине приложений App Store. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центральноевропейскому времени (2:00 мск. — RT)», — написал он в своём Twitter.

1 февраля пользователи Telegram пожаловались на то, что мессенджер стал недоступен в российской и американской версиях App Store.

Позднее Дуров сообщил, что компания Apple удалила Telegram из App Store из-за «неприемлемого контента». 

Ранее работавший с Дуровым над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг прокомментировал инцидент телеканалу «360».

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