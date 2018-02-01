Бывший коллега Павла Дурова прокомментировал исчезновение Telegram из App Store

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Антон Розенберг, ранее работавший с Павлом Дуровым над соцсетью «ВКонтакте», в беседе с телеканалом «360» прокомментировал исчезновение мессенджера Telegram из App Store.

Как считает Розенберг, это прямое доказательство жёсткой политики компании Apple в отношении нарушений её требований.

«Судя по формулировке, из-за порнографии. У Apple в этом отношении очень жёсткая политика», — заявил он.

Розенберг также предположил, что проверка может быть связана с недавним выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая назвала Telegram «пристанищем для преступников и террористов».

Ранее сообщалось, что Дуров объяснил исчезновение Telegram из App Store.

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