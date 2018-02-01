Бывший коллега Павла Дурова прокомментировал исчезновение Telegram из App Store
Как считает Розенберг, это прямое доказательство жёсткой политики компании Apple в отношении нарушений её требований.
«Судя по формулировке, из-за порнографии. У Apple в этом отношении очень жёсткая политика», — заявил он.
Розенберг также предположил, что проверка может быть связана с недавним выступлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая назвала Telegram «пристанищем для преступников и террористов».
Ранее сообщалось, что Дуров объяснил исчезновение Telegram из App Store.