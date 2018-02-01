Сергей Мазаев назвал Владимира Высоцкого самородком
- Сергей Мазаев
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
«Я родился в том же дворе, где родился Высоцкий. Безусловно, это одна из самых великих личностей нашего Отечества, самородок, человек, который описал Россию своего времени очень точно», — сказал Мазаев.
По его словам, через песни Высоцкого будут изучать эмоционально-нравственное состояние общества той эпохи.
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве и Санкт-Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий».