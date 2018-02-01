Сергей Мазаев назвал Владимира Высоцкого самородком

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в беседе с газетой «Известия» назвал барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого самородком.

«Я родился в том же дворе, где родился Высоцкий. Безусловно, это одна из самых великих личностей нашего Отечества, самородок, человек, который описал Россию своего времени очень точно», — сказал Мазаев.

По его словам, через песни Высоцкого будут изучать эмоционально-нравственное состояние общества той эпохи.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что в Москве и Санкт-Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий».