В Москве и Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий»

В Москве и Санкт-Петербурге проходит выставка «История легенды. Шемякин и Высоцкий», сообщает «Дни.ру».

Экспозиция посвящена художнику Михаилу Шемякину и поэту, барду и актёру Владимиру Высоцкому.

В московской Altmans Gallery можно увидеть графические работы, скульптуры, ювелирные миниатюры Шемякина, личные вещи Высоцкого, а также фотографии. До 25 марта 2018 года на выставке можно ознакомиться с работами из серии «Карнавалы Санкт-Петербурга», одной из главных тем творчества художника. Также представлены работы из серии «Метафизические композиции».

Кроме того, среди экспонатов — серия авторских эстампов Шемякина к стихам и песням Высоцкого.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московский губернский театр показал в Кремле спектакль в честь 80-летия Высоцкого.