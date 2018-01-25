Московский губернский театр показал в Кремле спектакль в честь 80-летия Высоцкого

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Московский губернский театр показал в Кремле спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в честь 80-летия поэта, барда и актёра Владимира Высоцкого, сообщает телеканал «360».

Это постановка художественного руководителя театра Сергея Безрукова, который выступил в проекте как режиссёр и участник действия.

«Его нельзя однопланово показать и рассказать, ведь он космос. У всех складывалось ощущение, что он и лётчик, и подводник, и поэт», — отметил Безруков, говоря о Высоцком.

Основой спектакля стали воспоминания современников, малоизвестные факты из жизни барда, фрагменты писем и дневников.

Ранее музыкант Александр Ф. Скляр в беседе с НСН назвал Высоцкого национальным героем.

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