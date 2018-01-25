Александр Ф. Скляр назвал Владимира Высоцкого национальным героем

Музыкант Александр Ф. Скляр назвал барда, поэта и актёра Владимира Высоцкого национальным героем, сообщает НСН.

«Сегодня не просто день рождения Владимира Семёновича — сегодня юбилей, 80 лет. Хотя, конечно, трудно себе представить, что мы уже столько лет живём без Высоцкого», — сказал Скляр.

По его словам, Высоцкий — один из самых важных людей второй половины ХХ века в России.

Как отметил Скляр, бард до сих пор продолжает мощно звучать в своих песнях и воодушевлять людей своим образом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в преддверии 80-летия со дня рождения Высоцкого побывал в его музее на Таганке.