Умер израильский поэт Хаим Гури

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Известный журналист, поэт, прозаик, режиссёр-документалист Хаим Гури умер в возрасте 94 лет в Израиле. Информацию о смерти Гури подтвердила министр культуры и спорта Израиля Мири Регев.

Регев в своём заявлении в связи со смертью Гури отметила, что её сердце омрачено горьким осознанием того, что Гури умер.

«Его отпечатки пальцев выгравированы в сердцах нашего народа», — заявила министр, сообщает Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет. 

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