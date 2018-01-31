Умер израильский поэт Хаим Гури

Известный журналист, поэт, прозаик, режиссёр-документалист Хаим Гури умер в возрасте 94 лет в Израиле. Информацию о смерти Гури подтвердила министр культуры и спорта Израиля Мири Регев.

Регев в своём заявлении в связи со смертью Гури отметила, что её сердце омрачено горьким осознанием того, что Гури умер.

«Его отпечатки пальцев выгравированы в сердцах нашего народа», — заявила министр, сообщает Jerusalem Post.

Ранее сообщалось, что американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет.