Американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин умерла в 88 лет

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Американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин скончалась в возрасте 88 лет, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на её сына Тео Даунеса Ле Гуина.

По данным издания, писательница умерла в своём доме в Портленде. Отмечается, что Ле Гуин испытывала проблемы со здоровьем в последние несколько месяцев жизни.

Ле Гуин известна произведениями в жанрах фантастики и фэнтези, как «Левая рука Тьмы» и «Волшебник Земноморья».

Ранее израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост, скончался на 86-м году жизни.

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