Умер переживший холокост израильский писатель Аарон Аппельфельд

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Израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост, скончался на 86-м году жизни, сообщает Haaretz.

«Лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд скончался сегодня ночью. Ему было 85 лет», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что у писателя остались жена и трое детей.


Аппельфельд родился в 1932 году в Румынии, вырос в украинских Черновцах. С началом Второй мировой войны город был оккупирован румынскими войсками, а его семья помещена в гетто. Мать застрелили на его глазах.

Аппельфельд был депортирован вместе со своим отцом в один из концлагерей Транснистрии, откуда он бежал и скрывался в течение трёх лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. После войны он провёл несколько месяцев в лагере для перемещённых лиц в Италии, затем эмигрировал в Палестину.

Аппельфельд считается одним из наиболее известных израильских авторов, который писал на иврите, несмотря на то что родным его языком был немецкий.

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