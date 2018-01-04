Умер переживший холокост израильский писатель Аарон Аппельфельд

Израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд, переживший холокост, скончался на 86-м году жизни, сообщает Haaretz.

«Лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд скончался сегодня ночью. Ему было 85 лет», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что у писателя остались жена и трое детей.

הסופר אהרן אפלפלד, חתן פרס ישראל לספרות, מת בגיל 85 https://t.co/W9IEv19zZu — Haaretz הארץ (@Haaretz) 4 января 2018 г.



Аппельфельд родился в 1932 году в Румынии, вырос в украинских Черновцах. С началом Второй мировой войны город был оккупирован румынскими войсками, а его семья помещена в гетто. Мать застрелили на его глазах.



Аппельфельд был депортирован вместе со своим отцом в один из концлагерей Транснистрии, откуда он бежал и скрывался в течение трёх лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. После войны он провёл несколько месяцев в лагере для перемещённых лиц в Италии, затем эмигрировал в Палестину.

Аппельфельд считается одним из наиболее известных израильских авторов, который писал на иврите, несмотря на то что родным его языком был немецкий.