В возрасте 100 лет скончался журналист Яков Ломко

В возрасте 100 лет скончался журналист, глава объединённой редакции газеты «Московские новости», преподаватель Российского университета дружбы народов (РУДН) Яков Ломко.

«В возрасте 100 лет скончался профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Яков Алексеевич Ломко», — говорится в сообщении университета в Facebook.

Ломко родился в 1917 году в Юзовке (современный Донецк). В 1940 году окончил физический факультет Ленинградского университета. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год. После войны работал в Совинформбюро. Возглавлял объединённую редакцию газеты «Московские новости» с 1960 по 1980 год. С 1989-го работал в РУДН. Является обладателем более 100 медалей и орденов.