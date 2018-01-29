В возрасте 100 лет скончался журналист Яков Ломко
«В возрасте 100 лет скончался профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН Яков Алексеевич Ломко», — говорится в сообщении университета в Facebook.
Ломко родился в 1917 году в Юзовке (современный Донецк). В 1940 году окончил физический факультет Ленинградского университета. Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 год. После войны работал в Совинформбюро. Возглавлял объединённую редакцию газеты «Московские новости» с 1960 по 1980 год. С 1989-го работал в РУДН. Является обладателем более 100 медалей и орденов.